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Армянские силы продолжают уверенно выполнять свои задачи: министр обороны послу США

Армянские силы продолжают уверенно выполнять свои задачи: министр обороны послу США

Министр обороны Армении Давид Тоноян 30 октября принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, посол США выразила обеспокоенность по поводу несоблюдения договоренностей о прекращении огня и выразила надежду, что прилагаемые дипломатические усилия принесут плоды.

По просьбе посла министр обороны Армении представил ход боевых действий, ситуацию на поле боя, особо подчеркнув факт вовлечения в действия иностранных военнослужащих и наемников.

Министр обороны подчеркнул, что в отсутствие прекращения огня армянские силы продолжают уверенно выполнять свои задачи. Давид Тоноян подчеркнул, что упомянутое перемирие возможно только в случае применения верификационных мер по его поддержанию на месте.


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