Канадское оборудование используется против армян: статья The Globe and Mail

Правительство Армении представило обломки военных беспилотников турецкого производства, которые оснащены канадскими оптическими устройствами наведения. Как сообщает Арменпресс, этот факт подтвердили The Globe and Mail.

Издание отмечает, что этот факт подтверждает утверждения о том, что Азербайджан использует оснащенные канадской технологией БПЛА в нагорно-карабахском конфликте. Первоначально они были одобрены для экспорта в Турцию, но затем были перевезены в Азербайджан.

The Globe and Mail направил фотографа в Армению, чтобы сфотографировать обломки сбитого беспилотника и получить из первых рук доказательства этого скандального факта.

Ведущий исследователь оружия Келси Галлахер (Kelsey Gallagher) сказал, что оборудование, которое оказалось у армян, фактически является устройством MX-15D, созданным L3Harris Wescam. По его словам, серийный код на «CMX-15D» неопровержимо доказывает, что оно произведено в Канаде.

По мнению экспертов, фотографии The Globe убедительно свидетельствуют о том, что военная техника, предназначенная для экспорта в Турцию, была передана в Азербайджан. В статье говорится, что Канада обязана внутренним законодательством обнаруживать такие нарушения в соответствии с Международным договором о торговле оружием, когда продукция военного назначения используется стороной, не являющейся ее предполагаемыми покупателями, и для предотвращения этого. Канада, согласно изданию, также должна прекратить экспорт некоторых продуктов, которые используются во вред мирному населению.