Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян поедят в Москву: известны подробности

Первый и второй президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву, где намерены обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с представителями российской элиты, по итогам обсуждений представить правительству Армении конкретные решения по выходу из сложившейся ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«В ответ на запросы СМИ отметила, что второй и третий президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 20 октября сообщили, что первый и второй президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят отбыть в Москву, где намерены обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с представителями российской элиты и по итогам обсуждений представить правительству Армении конкретные решения по выходу из сложившейся ситуации», - написала Геворгян.

Экс-президенты Арцаха предложили, чтобы результаты возможного визита были обсуждены в ходе встречи бывших и нынешних руководителей Армении и Арцаха.

«Подчеркнув, что не может препятствовать какому-либо возможному шагу в интересах Армении и Арцаха, премьер-министр Пашинян согласился с предложением. По нашей информации, президенты в отставке пока не выехали из Армении. В любом случае премьер-министр и правительство открыты для предложений по разрешению сложившейся ситуации и никогда не отказывались от обсуждений подобных предложений», - отметила Геворгян.