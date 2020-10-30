Премьер-министр Пашинян принял замминистра ИД Ирана Сейеда Аббаса Аракчи

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Сейеда Аббаса Аракчи.

Премьер-министр приветствовал визит господина Аракчи в Ереван. В ходе беседы он подчеркнул, что Армения высоко ценит дружеские отношения с Ираном и направил приветствия Верховному лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи, президенту Хасану Рухани и правительству дружественного Ирана.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана от имени президента своей страны передал премьер-министру теплые приветствия и пожелания мира. Была подчеркнута важность для Ирана крепких дружественных связей с Арменией. Сейед Аббас Аракчи представил подходы Ирана к преодолению сложившейся в регионе ситуации, выразив глубокую озабоченность продолжающимися боевыми действиями. Господин Аракчи выразил свои соболезнования в связи с жертвами среди гражданского населения и осудил нанесение ударов по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Двусторонне была выражена озабоченность по поводу участия в боевых действиях международных террористов с Ближнего Востока. Стороны рассмотрели это как имеющую потенциал расширения угрозу безопасности всего региона.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил взвешенный и конструктивный подход Ирана к региональным вопросам.