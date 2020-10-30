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Азиатские индексы - 30-10-20

Азиатские индексы - 30-10-20

ТОКИО, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.52% и составил 22977.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1579.33 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.47% и составил 3224.53 пункта, а HANG SENG снизился на 1.95% и составил 24107.42 пункта.


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