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Вооруженные силы Азербайджана пытались нанести удар по городу Шуши

Вооруженные силы Азербайджана пытались нанести удар по городу Шуши

Вооруженные силы Азербайджана пытались нанести удар по городу Шуши в Арцахе, но снаряд упал в близлежащее ущелье. Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Враг пытался нанести удар по Шуши, но попал в близлежащее ущелье. Вдалеке все еще слышны звуки. Мы только что уточнили, что военные действия в этом направлении продолжаются, а также действует система ПВО армянской стороны», - отметили в ГСЧС.


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