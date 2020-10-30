Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение месяца, создаются специальные кабинеты для вакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы готовимся к тому, что вакцину можно будет масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей. Мы не теряем время даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только она поступит, а я думаю, что в течение месяца, мы начнем ее массово применять для всех желающих", - сказала Ракова в эфире " России 24 ",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Заммэра добавила, что заниматься самолечением недопустимо, в столице имеется достаточный запас средств для лечения коронавируса, лекарства пациенты не должны искать сами в аптеках, их надо получать бесплатно по направлению врача.

"Все препараты в московских поликлиниках есть, все они пациентам выдаются бесплатно. Для этого не надо ходить в аптеку: либо придет врач и принесет, либо в КТ-центрах вы эти лекарства получите. В то же время я периодически встречаю сообщения, что люди не могут купить эти препараты в аптеках. Они и не должны их покупать: эти препараты строго рецептурные. Применять их без назначения врача просто опасно для здоровья", - сказала Ракова.