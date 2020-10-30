В результате землетрясения в Турции есть разрушения

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километров.

По данным турецких СМИ и очевидцев, толчки ощущались в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших пока нет.

"Несколько зданий в районах Буджа и Байраклы и Борнова разрушены", — заявил генеральный секретарь мэра Измира Бугра Гёкче в эфире NTV.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу уточнил в Twitter, что пострадали шесть зданий.