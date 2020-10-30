Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 30 октября одобрил проект решения о предоставлении Республике Куба статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 октября одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - говорится в тексте сообщения.

Окончательное решение о статусе Кубы в качестве наблюдателя при ЕАЭС будут принимать главы государств - членов союза,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее о желании Кубы получить статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества.