Гражданская авиация Армении разъяснила обстоятельства рейса, названного российским СМИ “загадочным”

В Комитете гражданской авиации Республики Армения разъяснили обстоятельства чартерного рейса самолета “Socata TBM-930”, который российская Лента.ру назвала “загадочным”. В СМИ появилась информация о том, что самолет летел из Армении в столицу Турции Анкару.

Однако, по данным Flightradar24, самолет вылетел из Армении в аэропорт Пловдива в Болгарии и приземлился именно там.

“Самолет принадлежит компании “Goldex Textile”, зарегистрированной в Австрии, что не является необычным обстоятельством, связанным с этим рейсом. Он прилетел в Армению из Пловдива 3 дня назад и вернулся сегодня. Этот же самолет и раньше выполнял несколько рейсов оттуда же в Армению”, - сообщили «Арменпресс» в Комитете гражданской авиации.

Норайр Шогикян