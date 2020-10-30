В руководстве ЕС заявили о необходимости жестких ограничений для борьбы с коронавирусом

Евросоюз сможет остановить распространение нового коронавируса, только если будет вводить необходимые ограничения, затрагивающие повседневную жизнь граждан. Об этом заявила в пятницу еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис.

"Мы должны пройти через это - вводить необходимые ограничения на повседневную жизнь, чтобы остановить передачу [инфекции]", - сказала она на видеоконференции министров здравоохранения стран ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лидеры стран ЕС в четверг провели видеоконференцию по вопросу борьбы с распространением коронавируса, по итогам которой официально признали серьезность второй волны пандемии в Европе и объявили о неизбежности новых и очень продолжительных санитарных мер, которые прекратятся только после успешной массовой вакцинации населения.