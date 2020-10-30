Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Китай после нападения во Франции призвал страны отказаться от двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я бы хотел сказать, что, действительно, мы также ощутили, что ряд стран придерживаются двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и в вопросах, касающихся китайского Синьцзяна. Мы считаем, что это не соответствует общим интересам международного сообщества в борьбе с терроризмом", - ответил дипломат на просьбу прокомментировать реакцию Парижа и ряда других стран на обострившуюся во Франции ситуацию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "следует отказаться от двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом и не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая, используя в качестве предлога связанные с Синьцзяном вопросы".

В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами.

США и их союзники регулярно обвиняют Китай в нарушении прав уйгурского этнического меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Пекин эти обвинения категорически отвергает.