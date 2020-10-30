В Ереване состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Ирана

В Ереване 30 октября состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Исламской Республики Иран. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии.

Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, а иранскую - заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Сейед Аббас Аракчи.

В ходе консультаций стороны обсудили многочисленные вопросы армяно-иранской двусторонней политической повестки. Стороны коснулись и двусторонней экономической повестки дня, обменялись мнениями по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны отметили важность обеспечения продолжительности двусторонних политических консультаций.