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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Обсуждалась ситуация на Южном Кавказе с акцентом на развитие событий в Нагорном Карабахе”, - представил Дмитрий Песков.


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