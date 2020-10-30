Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Обсуждалась ситуация на Южном Кавказе с акцентом на развитие событий в Нагорном Карабахе”, - представил Дмитрий Песков.
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