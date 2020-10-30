Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Обсуждалась ситуация на Южном Кавказе с акцентом на развитие событий в Нагорном Карабахе”, - представил Дмитрий Песков.