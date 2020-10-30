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В мирных населенных пунктах Арцаха сегодня сохранялась относительно спокойная ситуация

В мирных населенных пунктах Арцаха сегодня сохранялась относительно спокойная ситуация

В мирных населенных пунктах Арцаха  30 октября сохранялась относительно спокойная обстановка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. “В течение дня сохраняется относительно спокойная обстановка в мирных населенных пунктах Арцаха”, - сказали в службе.

29 октября мирные населенные пункты Арцаха подверглись обстрелу вражеских сил. Степанакерт был обстрелян на рассвете. Один жилой дом полностью разрушен. Ранения получили хозяин дома и его сосед. В результате ракетного удара были повреждены газовая труба, электрические провода и одна машины. Днем ракетные удары по столице и городу-крепости Шуши были произведены из системы залпового огня “Смерч”. Среди мирного населения есть жертвы. Противник нанес большой материальный ущерб. Военная авиация была использована в городах Аскеран, Мартакерт и Мартуни. Жертв, к счастью, нет. В городах и близлежащих населенных пунктах есть много разрушений от ударов авиации. Воздушная тревога звучала в течение суток практически во всех населенных пунктах.


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