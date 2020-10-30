Военная полиция обнаружила оружие и боеприпасы

Сотрудники Сисианского отделения военной полиции МО Республики Армения 29 октября в 23:40 во время осуществления патрульно-постовой службы на КПП “Шаке” остановили автомобиль марки “Мицубиси Паджеро”, управляемый водителем N-ской воинской части Б. М. В багажнике автомобиля было обнаружено двуствольное охотничье ружье.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Б. М. был подвергнут приводу в Сисианское отделение ВП, где при подробном осмотре в кабине и в багажнике машины были обнаружены пистолет с пустой обоймой типа “ТТ”, патроны различного калибра, военная форма и обувь, спальные мешки, бинокль, медицинские материалы и принадлежности, медикаменты и т. д.

Б. М. заявил, что машина принадлежат военнослужащему N-ской воинской части А. А., и сам он не знал об оружии и об остальных вещах, они были размещены в машине заранее.

Фактические обстоятельства выясняются, в Сисианском отделе МО РА подготавливаются материалы.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.