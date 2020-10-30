Безработица в еврозоне составила максимальные за 2,5 года 8,3%

Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре 2020 года составила 8,3%, что является максимальным показателем с апреля 2018 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Аналитики в среднем также прогнозировали сентябрьскую безработицу на уровне 8,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в августе безработица составляла 8,3%, а не 8,1%, как сообщалось ранее.

В сентябре 2019 года безработица в еврозоне находилась на уровне 7,5%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце увеличилось на 75 тыс., до 13,612 млн человек. По сравнению с сентябрем прошлого года их количество выросло на 1,376 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Испании безработица в сентябре составила 16,5%, в Италии - 9,6%, во Франции - 7,9%, в Германии - 4,5%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне уменьшилась до 17,6% с 18,3% в августе.

В Евросоюзе безработица в сентябре осталась на уровне 7,5%. При этом уровень безработицы среди молодежи сократился до 17,1% с 17,8% в августе.