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Пентагон провел очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Пентагон провел очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

По ее данным, запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

"Испытательные пуски подтверждают, что системы межконтинентальных баллистических ракет точны и надежны", - указывается в сообщении пресс-службы.

По информации американских экспертов, в ведении ВВС находятся 400 ракет Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году. На это может уйти более 6% бюджета ведомства.

 


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