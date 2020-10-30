Пентагон провел очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

По ее данным, запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

"Испытательные пуски подтверждают, что системы межконтинентальных баллистических ракет точны и надежны", - указывается в сообщении пресс-службы.

По информации американских экспертов, в ведении ВВС находятся 400 ракет Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году. На это может уйти более 6% бюджета ведомства.