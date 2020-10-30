Ушел из жизни академик НАН Республики Армения Арман Кучукян

30 октября в возрасте 88 лет ушел из жизни известный ученый, инженер, академик Национальной академии наук Республики Армения, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Армении, лауреат Государственной премии СССР им. В. И. Ленина. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Ереванском научно-исследовательском институте математических машин.

Арман Кучукян был заместителем директора по науке Ереванского научно-исследовательского института математических машин, главным разработчиком совместной системы электронных вычислителей того же института. Он автор 57 научных работ.

Академик Арман Кучукян своей многолетней деятельностью внес большой вклад в развитие компьютерных и информационных технологий в Армении. В 2013 году он был награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” I степени.

Президиум Национальной академии наук Республики Армения и Ереванский научно-исследовательский институт математических машин выражают соболезнования семье и коллегам известного ученого.