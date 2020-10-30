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Армия обороны Арцаха взяла в плен очередного террориста: опубликован видеозапись допроса

Армия обороны Арцаха взяла в плен очередного террориста: опубликован видеозапись допроса

Подразделения Армии обороны Республики Арцах взяли в плен очередного террориста, даже беглый допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов от Азербайджана на линии фронта.

Как передает «Арменпресс», видеозапись допроса опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, сообщив, что захваченного террориста-исламиста зовут Мехред Мухаммад Алшхер. Он родом из сирийского города Хамма, женат и имеет троих детей. Он признается, что оказался на линии фронта 19 октября вместе с 250 другими террористами из Турции. Им обещали заплатить 2 000 долларов, но деньги не были выплачены. После получения ранения сотоварищ по оружию бросил его. Он рассказал, что они находятся на линии фронта, а азербайджанские военные  на 2-й и 3-й линиях. Перед тем, как попасть на фронт, они участвовали в  лагерных сборах, где с ними работали турецкие военные инструкторы.


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