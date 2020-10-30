Япония подтвердила неизменность позиции в переговорах с Россией

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что позиция Токио по диалогу с Москвой неизменна, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Все прежние соглашения остаются в силе, сказал он на пресс-конференции. Также дипломат отметил, что японская сторона заинтересована в ускорении переговорного процесса по ключевым вопросам.

Накануне премьер страны Ёсихидэ Суги выступил в парламенте, в своей речи он озвучил такую же позицию.

Россия и Япония не заключили мирный договор по окончании Второй мировой войны. Токио претендует на четыре острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года — после встречи президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Но пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.