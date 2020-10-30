АО Арцаха очистила от азербайджанских диверсантов села, находящиеся к востоку от Карин Така

Войска Армии обороны Арцаха очистили от азербайджанских диверсантов 1-2 селения, находящиеся восточнее Карин Така. Об этом в интервью “FactorTV” заявил представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян. Он также отметил, что подразделения армянской разведки обнаружили большой склад боеприпасов. Армянская артиллерия подожгла базу диверсантов.

Как сообщает «Арменпресс», говоря об азербайджанской тактике продвижения диверсионными группами, Ованнисян отметил: “На открытом пространстве продвигаться трудно. Мы в течение нескольких дней видели, что они хотели прорваться через Физули в сторону Мартуни, не смогли, не хотят идти на прямые бои. Поэтому они прибегают к подрывным действиям, пытаясь продвигаться небольшими группами. В этом есть и политический PR, и военное значение. Военное значение заключается в том, чтобы посеять панику и перекрыть каналы, а политический PR - Алиев пытается водрузить флаг еще в одном селении”.