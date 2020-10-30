Из Франции за последний месяц высланы 14 иностранцев, подозреваемых в радикализации

Французские власти за минувший месяц выслали из страны 14 иностранцев, подозреваемых в носительстве и распространении радикальных идей. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"Мы должны хорошо понимать, что необходимо занимать твердую позицию по отношению к иностранцам, подозреваемым в радикализации. Именно поэтому мы их высылаем. В течение месяца были высланы 14 человек, несмотря на то, что из-за пандемии закрыто воздушное сообщение", - сказал министр в эфире радиостанции RTL. По ее информации, в ближайшие дни из страны будут высланы еще 18 человек.

В середине октября МВД Франции сообщило, что власти наблюдают за более чем 4 тыс. иностранцев, которые подозреваются в радикализации, и готовятся выслать из страны более 230 из них, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом Дарманен обратил внимание, что "из 30 террористов, которые совершали в последнее время нападения на территории Франции, 22 являются французами". Министр отметил, что "риск террористической угрозы в стране крайне высок". "Мы ведем войну не против религии, а против исламистской идеологии", - подчеркнул Дарманен.

Комментируя теракт, совершенный в четверг в Ницце выходцем из Туниса, Дарманен подчеркнул, что нападавший не был ранее известен ни французским, ни европейским правоохранителям. "Он не запрашивал у властей карту беженца", - указал глава МВД. "Мы должны понимать, что были и могут быть другие события, подобные этому ужасному нападению", - предупредил он.