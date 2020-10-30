В Женеве проходит встреча Зограба Мнацаканяна и сопредседателей Минской группы ОБСЕ

В Женеве началась встреча министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Чаффер - США). Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

“Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ”, - написала Анна Нагдалян.

Во встрече участие принимает и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

30 октября, отвечая на вопрос Арменпресс, Анна Нагдалян отметила: “Приоритетом для Армении является установление режима прекращения огня и его укрепление посредством введения соответствующих механизмов мониторинга. Это наша повестка дня”, - сказала она.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.