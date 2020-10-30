МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Египтом

Возобновление полноформатного авиасообщения с Египтом дело ближайшего времени, но конкретные сроки назвать трудно. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"С апреля 2018 года между Москвой и Каиром осуществляются регулярные рейсы... В то же время работаем над возобновлением чартерных рейсов в египетские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Главный приоритет для нас в решении этого вопроса – обеспечение безопасности российских граждан", - сказал он.

Сыромолотов напомнил, что "причиной приостановки авиасообщения с Египтом стала произошедшая в небе над Синаем в октябре 2015 года трагедия с российским самолетом". "Несмотря на то, что ее расследование и в России, и в Египте еще не завершено, российскими компетентными органами установлено, что имел место теракт", - добавил замглавы МИД России.

"С учетом этого с египетскими партнерами по линии российских профильных ведомств было налажено взаимодействие в интересах повышения уровня безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. Проведен значительный объем совместной работы", - сказал он.

Сыромолотов обратил внимание на то, что "пандемия коронавирусной инфекции не позволила довести ее до конца и, соответственно, запустить в практическом плане процесс возобновления авиасообщения".

"Тем не менее, уверены, что это дело ближайшего времени, хотя сегодня и трудно назвать конкретные сроки", - сказал он.

Сыромолотов пояснил, что "вопрос серьезный и распадается на множество технических аспектов". "При этом исходим из того, что завершение египетской стороной расследования причин катастрофы, включая привлечение к ответственности виновных в совершении этого преступления, безусловно, способствовало бы усилиям по предотвращению подобных трагедий в будущем", - заключил он.