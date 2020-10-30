Армен Григорян принял временного поверенного в делах Великобритании в Армении Хелен Фейзи

30 октября секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял временного поверенного в делах Великобритании в Армении госпожу Хелен Файзи. Как передает «Арменпресс», пресс-служба секретаря Совета безопасности сообщает, что Армен Григорян обратил внимание Хелен Файзи на то, что Азербайджан уже трижды нарушал договоренности о гуманитарном прекращении огня, достигнутые благодаря совместным усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Генсек Совета Безопасности подчеркнул, что агрессия Азербайджана сопровождается многочисленными нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями. В частности, регулярными артобстрелами и ракетными ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Касаясь растущей негативной вовлеченности Турции в вопросы региональной безопасности и стабильности, провокационной политики Турции по дестабилизации региона, присутствия террористических формирований и несоблюдения режима прекращения огня, секретарь Совбеза подчеркнул, что это угроза не только для существования народа Арцаха, но и для всей региональной и внерегиональной безопасности.

Хелен Фэйзи, временный поверенный в делах Соединенного Королевства, подчеркнула необходимость немедленного выполнения соглашения о прекращении огня.