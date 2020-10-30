Россия не исключает “оттока” сирийских наемников, воюющих против Нагорного Карабаха в РФ

В МИД РФ не исключают возможности “оттока” наемников из Сирии и Ливии, участвовавших в войне в Нагорном Карабахе, в Россию.

“Безусловно, такую опасность невозможно исключить”, - сказал в интервью “РИА Новости” замглавы МИД России Олег Сыромолотов, сообщает «Арменпресс».

“Мелочей в борьбе с терроризмом не бывает. Любой риск, включая потенциальный, должен быть проанализирован для работы по предотвращению. Российские правоохранительные органы внимательно следят за ситуацией, как говорится, держат руку на пульсе”, - заключил он.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что, по их информации, на Ближнем Востоке идет активное передвижение наемников из международных террористических организаций, они воюют в зоне нагорно-карабахского конфликта. Речь идет уже о тысячах фундаменталистов.