Искусство противостоит войне: выручка  аукциона “Art For Armenia” будет направлена в фонд “Айастан”

На благотворительный аукцион “Art For Armenia”, целью которого является оказание содействия мирных жителям Арцаха, пострадавшим в результате военных действий, развязанных Азербайджаном и Турцией против Арцаха, представлены 200 работ известных художников, живущих и творящих в разных странах мира.

Как сообщает «Арменпресс», на официальном сайте инициативы, запущенной 24 октября, говорится, что с помощью этой инициативы они пытаются нанести контрудары кассетному оружию, применяемому Азербайджаном против мирных жителей Арцаха.

“Художники, живущие в разных уголках мира, приносят свои лучшие работы во благо Арцаха. Вся выручка от продажи будет передана Всеармянскому фонду “Айастан”. “Наша цель - обеспечить долговечность проекта, помочь пострадавшим вернуться к нормальной жизни”, - говорится в заявлении инициативы.

Художники из Армении, России и Европы в кратчайшие сроки откликнулись на инициативу “Art For Armenia”. Особого внимания заслуживают работы детей Арцаха.

Ознакомиться с деталями проекта Вы сможете по следующей ссылке:

https://artforarmenia.com/?fbclid=IwAR2q1ELnGJjuo7HZq79WxFZ6zsckrJ_Trw_-8dV5PuKq3n8NOacmqHmo5sQ#about

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. В эти тяжелые для армян Арцаха и Армении дни многие известные деятели искусства выразили свою поддержку армянам. Среди них Мэл Гибсон, Элтон Джон, Любовь Казарновская, Овик Кеучкерян, Ким Кардашьян, Серж Танкян, Карди Бин, Евгений Кисин и другие.