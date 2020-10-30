Решением премьер-министра Армении в ряде областей назначены вице-губернаторы
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ряде областей назначены вице-губернаторы. Как передает «Арменпресс», решения премьер-министра размещены на официальном сайте правительства.
В частности, в решениях говорится: “Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Норик Амирханян назначается заместителем губернатора Араратской области Армении”
“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Размик Петросян назначается заместителем губернатора Арагацотнской области Армении”.
“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Генрих Мурадян назначается заместителем губернатора Гегаркуникской области Армении”.
“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Артур Овакимян назначается заместителем губернатора Тавушской области Армении”.
“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Меликсет Погосян назначается заместителем губернатора Сюникской области Армении”.
“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Алексан Алексанян назначается заместителем губернатора Армавирской области Армении”.
“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”
Араик Мурадян назначается заместителем губернатора Вайоц Дзорской области Армении”.
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