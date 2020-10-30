Решением премьер-министра Армении в ряде областей назначены вице-губернаторы

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ряде областей назначены вице-губернаторы. Как передает «Арменпресс», решения премьер-министра размещены на официальном сайте правительства.

В частности, в решениях говорится: “Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Норик Амирханян назначается заместителем губернатора Араратской области Армении”

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Размик Петросян назначается заместителем губернатора Арагацотнской области Армении”.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Генрих Мурадян назначается заместителем губернатора Гегаркуникской области Армении”.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Артур Овакимян назначается заместителем губернатора Тавушской области Армении”.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Меликсет Погосян назначается заместителем губернатора Сюникской области Армении”.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Алексан Алексанян назначается заместителем губернатора Армавирской области Армении”.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”

Араик Мурадян назначается заместителем губернатора Вайоц Дзорской области Армении”.