В Баку есть угрозы терактов: В Нидерландах сделано предупреждение о поездках

В Нидерландах путешественников предупреждают об опасности терроризма, грозящей им в столице Азербайджана Баку.

Как сообщает «Арменпресс», в предупреждении туристам, в частности, упоминаются взрывы и бои в Нагорном Карабахе и в прилегающих территориях.

Подчеркивается, что в Баку существует и опасность возможных терактов. “Обдумайте серьезно, необходимо ли ваше пребывание в Азербайджане в данный момент”, - говорится в предупреждении.

Также сообщают о 10-дневном карантине, который предстоит им после возвращения в Нидерланды из Азербайджана.

Также призывают не посещать Барду, Тертер, Евлах, Мингечаур, Геранбой, Гянджу, Гейгель, Агстафу и ряд других районов и населенных пунктов Азербайджана.