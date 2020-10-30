 Война вступила во все семьи: фильм BBC об армянских солдатах на фронте и об их матерях

Новый фильм британского телеканала BBC рассказывает об армянских воинах на Арцахском фронте и об их матерях. “Это за тридцать лет уже третья война, первая унесла 30 000 жизней с обеих сторон, около миллиона человек были перемещены, сотни людей были убиты в войне 2016 года, а теперь другое поколение стремится на фронт”, - «Арменпресс» представляет, что этими словами начинается фильм.

Армянские матери и жены, прячущиеся в убежищах, рассказывают о своих потерях и ожиданиях. “Эта битва уже передается из поколения в поколение. Мой муж погиб во время войны, сейчас ее сын стоит на границе (показывает на другую женщину). Эта война кажется бесконечной”, - сказала одна женщина. Другая вспоминает жестокое убийство своего брата в 1992 году во время войны, третья сообщает, что убили ее свекра, а четвертая женщина со слезами на глазах рассказывает о своей утрате, война 2016 года отняла жизнь мужа ее дочери, оставив двух несовершеннолетних детей без отцовской заботы. Другая мать говорит, что у нее нет информации о ее сыне, его искали и в больницах, и в списках раненых, но тщетно…

На поле боя один из солдат описывает, как быстро они заметили движение противника и контратаковали его, не дав вражеским войскам прорвать оборону и блокировать их. Дальше - трагическая сцена похорон 19-летнего солдата. Молодой человек, участвующий в церемонии, говорит: “Мы не сдаемся, мы сражаемся против трех сил, и мы будем сражаться до последнего”. “Дети Эрдогана и Алиева сейчас на поле боя? Нет. Мы простые люди, и там только наши сыновья, почему?” - заключает другая женщина из убежища.