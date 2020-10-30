Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце

Французские правоохранители задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, мужчина был задержан в четверг вечером. Он подозревается в том, что за день до нападения на прихожан собора Нотр-Дам контактировал с совершившим теракт. Другой информации о личности задержанного не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате инцидента погибли три человека, нападавший задержан. К расследованию нападения подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Как сообщил депутат Национального собрания Франции Эрик Чиотти, злоумышленником является выходец из Туниса, недавно прибывший во Францию c Лампедузы.

Спустя два часа после нападения в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Кроме того, в тот же день в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала злоумышленника на месте преступления.