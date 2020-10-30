Представитель КПК оценил перспективы американо-китайских отношений

Полный разрыв связей Китая и США нереалистичен и не принесет пользы никому, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель руководителя канцелярии Центральной комиссии по экономическим и финансовым делам ЦК КПК Хань Вэньсю.

"Полный "разрыв связей" абсолютно нереалистичен, это не принесет пользы ни Китаю, ни США, ни всему миру", - заявил Хань Вэньсю.

По его словам, в нынешнее время, когда "глобальная деревня" становится все меньше и меньше, Китай и США стали двумя крупнейшими экономиками мира, и их экономические связи определяются взаимодополняемостью их экономических структур и открытостью мировой экономики,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На самом деле сейчас все меньше тех, кто действительно хочет разорвать связи, и все больше тех, что искренне хочет сотрудничать", - указал он.