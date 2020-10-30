В Татарстане полицейские при задержании застрелили мужчину, напавшего на них с ножом

Полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили человека, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщается на сайте МВД по Татарстану.

По данным пресс-службы ведомства, около 00:30 мск участковый уполномоченный полиции, паркуя служебный автомобиль на территории отдела МВД России по Кукморскому району, заметил возгорание на земле и осколки стекла. Пока пожар тушили, неизвестный бросил в сторону парковки еще одну бутылку с горючей смесью и попытался скрыться.

"Участковым совместно с дежурившим в эту ночь начальником ИВС ОМВД России по Кукморскому району было организовано преследование. Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений", - говорится в сообщении.

Правоохранители применили табельное оружие, после чего злоумышленник погиб на месте от полученных ранений. Им оказался местный житель 2004 года рождения.