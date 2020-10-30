Спасатели Арцаха в эти трудные дни выполняют героическую работу: послание директора ГСЧС

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах полковник Карен Саркисян направил послание по случаю профессионального праздника спасателей. Как сообщает «Арменпресс», Карен Саркисян подчеркнул, что в эти тяжелые дни спасатели Арцаха больше чем когда-либо исполняют свой героический труд.

“По традиции 30 октября мы отмечаем профессиональный праздник арцахского спасателя. Настроение не праздничное, потому что военная катастрофа, постигшая нашу страну, изменила ход нашей жизни, но не функцию спасателя. В эти тяжелые дни спасатели Арцаха как никогда героически трудятся. Под ракетами и огнем врага каждый служащий исполнят все свои задачи, с честью и ответственностью служит Родине и народу. Однако напряженная и перегруженная повседневная жизнь - ничто по сравнению со словами благодарности и благословения, которые мы слышим каждый день. Поэтому быть спасителем души - это образ жизни, воплощающий человечность и доброту.

Я благодарен всему коллективу системы за непоколебимое служение нашей Родине и народу в это трудное время, за исключительную самоотдачу. Я горжусь тем, что у меня есть такие сослуживцы, как Вы.

Поздравляем всех нас с профессиональным праздником. Мы все хотим одного - мира нашей стране, всего наилучшего всем нашим семьям”, - говорится в послании директора ГСЧС Арцаха.