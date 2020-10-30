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Ввод российских миротворцев может быть оптимальным решением, но нужно согласие всех сторон:Пашинян

Ввод российских миротворцев может быть оптимальным решением, но нужно согласие всех сторон:Пашинян

Размещение российских миротворцев может быть оптимальным решением ситуации в Нагорном Карабахе, но проблема в том, что это должно быть одобрено всеми сторонами конфликта. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью “Телеграфу”. “Я за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема в том, что размещение миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта должно быть одобрено всеми сторонами конфликта”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что, по его мнению, Европе следует приложить больше усилий, чтобы Турция прекратила поддержку Азербайджана.


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