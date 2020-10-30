В Армении подтверждено 2 398 новых случаев COVID-19 , вылечились 1 059 пациентов

По состоянию на 30 октября в Армении всего подтверждено 87 432 случая COVID-19, 54 316 выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 31 458 пациентов. За последние сутки проведено 4 936 тестов, а в общем счете 397 596.

Таким образом, подтверждено 2 398 новых случая COVID-19, выздоровели 1 059 пациентов.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 300 летальных исходов (увеличились на 28).

Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 358.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян