ВС Азербайджана, предпринявшие нападение на севере Арцаха, отброшены назад с десятками потерь

ВС Азербайджана предприняли атаки в северном направлении арцахского фронта, но были отброшены назад с десятками потерь.

Об этом сообщает представитель Минобороны Республики Армения Арцрун Ованнисян. “Сегодня противник атаку на севере начал раньше, и был отброшен назад, оставив на поле боя десятки трупов”, - как передает «Арменпресс», сообщил Ованнисян.

Всю ночь на 30 октября подразделения Армии обороны Арцаха продолжали разведывательные и огневые работы в районах расположения групп противника, в результате чего было уничтожено большое количество боеприпасов и живой силы противника. После полуночи ВС Азербайджана попытались нанести новый удар в юго-восточном направлении, который был пресечен армейскими частями Армии обороны Арцаха. Войска противника пытались добиться успеха, в том числе и в северной части линии фронта, что также было пресечено. Азербайджан понес большие потери. Противник продолжал атаковать и мирные населенные пункты. Действия по поиску и уничтожению враждебных группировок продолжаются.