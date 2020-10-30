В Азербайджане скончался взятый в плен 84-летний Миша Мелкумян

В ночь с 29 на 30 октября в Азербайджане скончался 84-летний Миша Мелкумян, гражданское лицо, захваченное азербайджанскими вооруженными силами. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщил Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян.

“Принимая во внимание все свидетельства и документы, удостоверяющие бесчеловечное обращение и жестокости, которым подвергаются армянские пленники со стороны азербайджанских вооруженных сил, становится вполне очевидным, что наш соотечественник мог скончаться”, - написал Арман Татоян.

29 октября Азербайджан объявил, что армянская сторона отказалась принять 84-летнего Мишу Мелкумяна. Результаты проверки Защитника прав человека Армении подтвердили, что данное утверждение не соответствует действительности. Сразу после публикации указанного заявления властей Азербайджана в компетентные органы Армении были направлены срочные запросы. Выяснилось, что на самом деле, по заключению медиков, состояние здоровья нашего соотечественника не позволяет его переместить.

Власти Азербайджана знали о медицинском заключении относительно недопустимости его перемещения. В ответ на запросы Омбудсмена компетентные органы Армении выражали полную готовность организации возвращения Миши Мелкумяна при первой же возможности.

29 октября армянской стороне была передана 85-летняя Евгения Бабаян.