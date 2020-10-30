Армяне перед штаб-квартирой SpaceX потребовали отменить сделки с Турцией

После кампании отправки сообщений по электронной почте сотни армян устроили демонстрацию перед штаб-квартирой SpaceX в Хоторне, в штате Калифорния, направленную против спутниковой сделки компании с правительством Турции. Как передает «Арменпресс», об акции протеста сообщил ABC7.

SpaceX планирует из штата Флорида 30 ноября запустить спутник “Turksat-5A”. Спутник был разработан компанией “Airbus Defense Space Space intended” и предназначен для использования в новейшем телевизионном вещании компании “Turksat”.

Участники демонстрации считают, что спутник может быть использован правительством Турции в военных целях. Акцентируется, что Турция в настоящее время помогает Азербайджану в войне против Нагорного Карабаха.

Ранее армяне, проживающие в разных странах, запустили кампанию отправки сообщений для SpaceX по электронной почте. Электронные ящики сотрудников SpaceX были переполнены письмами, призывающими компанию расторгнуть сделку с правительством Турции, тем самым не помогать режиму Эрдогана.

Подготовила Анна Григорян