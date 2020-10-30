Время в Ереване: 11:07:36,   30 Октябрь

В Таджикистане состоялась инаугурация президента Рахмона

В Таджикистане состоялась инаугурация президента Рахмона

Инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона состоялась в пятницу в Таджикистане. Церемония транслируется в прямом эфире государственного телеканала "Таджикистан", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во Дворце наций Рахмону были вручены президентские символы, церемония продолжится в дворцовом комплексе "Кохи Сомон" (столичной резиденции правительства).

Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил главе государства удостоверение президента. Председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил Рахмону символ президентской власти - Знак президента Таджикистана.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]s.am
settings Страница конфигурации