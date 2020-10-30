В Таджикистане состоялась инаугурация президента Рахмона

Инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона состоялась в пятницу в Таджикистане. Церемония транслируется в прямом эфире государственного телеканала "Таджикистан", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во Дворце наций Рахмону были вручены президентские символы, церемония продолжится в дворцовом комплексе "Кохи Сомон" (столичной резиденции правительства).

Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил главе государства удостоверение президента. Председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил Рахмону символ президентской власти - Знак президента Таджикистана.