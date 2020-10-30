Армия обороны Арцаха ночью уничтожила большое количество боеприпасов и живой силы ВС Азербайджана

Подразделения Армии обороны Арцаха в течение всей ночи продолжали операции по обнаружению и огневому поражению группировок противника в районах их дислокации, благодаря которым было уничтожено большое количество боеприпасов и живой силы ВС Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

“После противник предпринял новую атаку на юго-восточном направлении, которая была пресечена армейскими подразделениями АО Арцаха. Противник попытался добиться успеха и в северной части линии фронта, что также было пресечено. Азербайджанские силы и здесь понесли серьезные потери.

Азербайджан продолжал обстрел мирных населенных пунктов.

В настоящее время действия по обнаружению и уничтожению вражеских группировок продолжаются”, - сообщили в Минобороны Республики Арцах