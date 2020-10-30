“Ереванский бестселлер”: на первой горизонтали - “Монах”: документальная литература, сентябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за сентябрь.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на втором месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

На третьем месте - книга Юваля Ной Харари “21 урок XXI века”. В этой книге Харари поднимает множество важных вопросов, на которые необходимо ответить для нашего выживания. На пути к пониманию нашего прошлого и настоящего Харари вынужден думать о ценностях и их значении, чтобы понять, какова наша миссия в этом мире, полном информации и неопределенности. В 21 главе, которая одновременно и провоцирует бунт и дает пищу для размышлений, Харари затрагивает множество вопросов. Каким образом мы можем защитить нашу свободу выбора, когда нас преследует множество данных? Как будет выглядеть рынок труда в будущем и какие навыки нам понадобятся, чтобы этого избежать? Как нам бороться с угрозой терроризма? Почему либеральная демократия переживает кризис?

На четвертом месте - “Нельзя сдаваться” Ани Кочар. В мае 2018 года Ани узнала, что у нее рак крови. Эта шокирующая новость ее матери, живущей в Германии, показалась невероятной. Но врачи посоветовали без промедления начать лечение. Все делалось настолько поспешно, что даже не было времени навести порядок. Через два дня после госпитализации выяснилось, что болезнь Ани самой сложной формы. Вероятность выздоровления была очень низкой. Однако она решила начать и продолжить лечение. Прошло несколько месяцев, и Ани решила прекратить лечение и вернуться домой. Эти драматические мемуары, написанные с искренностью, присущей документалистике, представляют тяжелый путь борьбы молодой женщины, трудности принятия судьбоносных решений, тяжелые мысли на грани жизни и смерти.

“Эмоциональный интеллект” Дэниела Гоулмана на пятом месте. В чем залог успеха, почему и умные люди иногда терпят неудачу, какую роль играют эмоции в межличностных отношениях, в работе, здоровье, образовании и воспитании? В этой блестящей работе американского психолога Дэниела Гоулмана обобщены достижения психологии и неврологии в эмоциональной сфере, которые проливают свет на подобные вопросы. Книга впервые вышла в свет в 1995 году, и до сих пор она продолжает считаться одной из лучших работ в области эмоционального интеллекта. Она переведена на более чем 40 языков и ее миллионные тиражи проданы по всему миру.

На шестом месте книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство плевать на все”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит тому, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

На седьмом месте - книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

На восьмом месте - книга Мишель Обамы “Becoming. Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

Книга Самвела Агаджаняна “Встретимся на высоте” - на девятом месте. В книге раскрываются 33 различные темы. Она призывает читателей находить решения многих сложных ситуаций, двигаться вперед и добиваться успеха. В книге путешествие автора, его философия, жизненная тактика, мысли, на открытие которых автор потратил около десяти лет.

На десятом месте “Автобиография” известного американского философа, писателя, политика, дипломата, ученого и изобретателя Бенджамина Франклина. Подобно “Исповеди” Руссо, моральное эссе Франклина также устанавливает идеалы века Просвещения.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).