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Европейские индексы - 29-10-20

Европейские индексы - 29-10-20

МОСКВА, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.32% и составил 11598.07 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 5581.75 пункта, а российский RTSI вырос на 0.06% и составил 1078.96 пункта.


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