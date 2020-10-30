Цены на цветные металлы - 29-10-20

ЛОНДОН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.44% и составила 1815.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.38% и составила 6713.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.89% и составила 1781.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.31% и составила 15849.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.06% и составила 17961.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.72% и составила 2534.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.34% и составила 19224.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33305.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.