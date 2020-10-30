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“Двин” одержал победу над “Суперсоникс”:  Баскетбол: Лига “А”

“Двин” одержал победу над “Суперсоникс”:  Баскетбол: Лига “А”

В матче  “Двин” - “Суперсоникс” 5-го тура регулярного чемпионата  баскетбольной Лиги “А” победу со счетом 102 - 85 одержали хозяева.

Как передает «Арменпресс», американская команда победила во второй и четвертой четверти, в остальных двух четвертях сильнее  был “Двин”.

Самым результативным в игре был Бурханон из “Двина” (Камерун), набравший 26 очков. Он 8 раз владел отражающим мячом и сделал 6 результативных передач.

После 5-и туров “Двин” имеет 3 победы, а “Суперсоникс” победу в одном матче,  в другом -поражение.


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