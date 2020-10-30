Время в Ереване: 11:07:36,   30 Октябрь

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Робертом О'Брайеном

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Робертом О'Брайеном

По инициативе американской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Премьер-министр привлек внимание советника президента США по национальной безопасности на тот факт, что в нарушение всех норм международных отношений и игнорируя усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан трижды подряд нарушает договоренности о прекращении огня, последняя из которых была достигнута в столице США.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе, и невозможно обеспечить соблюдение режима прекращения огня, не указывая, какая сторона нарушила его и кто заинтересован в продолжении войны.

Американская сторона заверила, что продолжит посредническую деятельность по установлению режима прекращения огня и исключению вовлеченности третьих сил в конфликте.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации