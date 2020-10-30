Армения и Арцах никогда не рассматривались как страны, накапливающие кассетные боеприпасы: депутат

Армения и Арцах никогда не рассматривались как страны, накапливающие кассетные боеприпасы. В беседе с Арменпресс председатель постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам НС Владимир Варданян отметил, что в этой связи он был удивлен статьей Amnesty International о том, что армянская сторона якобы применила кассетное оружие в направлении азербайджанского города Барда.

«Ни Армения, ни Азербайджан не присоединились к Конвенции по кассетным боеприпасам, но использование этого оружия запрещено международным правом, потому что это недискриминационное оружие, и при нападениях не проводится различие между комбатантами и гражданскими лицами.

По этим причинам применение кассетных боеприпасов запрещено, особенно в густонаселенных районах, где находятся мирные жители или население. В соответствующем документе, в котором приводятся результаты мониторинга использования кассетных боеприпасов в различных странах, указывается, что Армения никогда не рассматривалась в качестве страны, накапливающей кассетные боеприпасы. В производстве кассетных боеприпасов в нашем регионе лидирующую роль играет Турция, откуда Азербайджан получает свое оружие», - сказал Варданян.

Депутат НС отметил, что статья основана на некоторых фотографиях, сделанных в Барде, которые не содержат никакой содержательной информации.

«Скорее всего, это еще один повод для военно-политического руководства Азербайджана использовать эти боеприпасы и продолжить применение кассетных боеприпасов против мирного населения Арцаха, за что Азербайджан неоднократно подвергался критике со стороны международного сообщества», - сказал Владимир Варданян.

Он добавил, что попытается связаться с руководством организации, чтобы понять, какие доказательства стоят за этой публикацией.

«Я почти убежден, что никаких доказательств нет, есть только фотографии, предоставленные соответствующему безответственному сотруднику Amnesty International в результате действий азербайджанской стороны. Как это кассетное оружие появилось в арсенале арцахской армии, если ни Армения, ни Арцах никогда не считались странами, которые собирают и накапливают кассетные боеприпасы?» - сказал депутат.