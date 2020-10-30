Известна дата проведения научной конференции “Киликия и киликийские армяне в годы Геноцида армян”

Научная конференция “Киликия и киликийские армяне в годы Геноцида армян”, посвященная 100-летию самообороны Киликии в 1920 – 1921 гг., состоится 30 - 31 октября этого года в зале научных конференций Музея-института Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», конференция организована под патронатом Католикосата Великого Дома Киликийского.

Более двух десятков докладов будут посвящены обстоятельному рассмотрению темы. Докладчики - научные работники музея-института Геноцида армян, Институтов истории, востоковедения, археологии и этнографии НАН Республики Армения, Ереванский государственный университет, Ереванского государственного педагогического университета, Ереванского государственного медицинского университета, Ереванского государственного института театра и кино, Музея литературы и искусства им. Чаренца, Университета “Айказян” Бейрута, Лондонского института Комитаса, Исследовательского центра “Орбели”.

В фойе, прилегающем к конференц-залу, открылась временная экспозиция “Самооборона Киликии в годы Геноцида армян”, на ней представлены документы, касающиеся самообороны Киликийского армянства, направленной против геноцидальной политики младотурецкого режима (1915 г . - самооборона Фентичага, Муса-Дага, битва при Аманосе), а также и против кемалистов (1920 г. - самооборона Мараша, Ачина, Айнтапа). На выставке будут представлены также и старопечатные и современные книги, посвященные различным эпизодам истории Киликии, хранящиеся в фондах Музея-института Геноцида армян.