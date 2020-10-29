Азербайджан продолжает военные преступления против мирного населения: омбудсмен Арцаха

Азербайджан 29 октября продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам в Арцахе, включая столицу Степанакерт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена Арцаха, в рамках миссии по установлению фактов Защитника прав человека Арцаха выяснилось, что днем в результате ракетных обстрелов столицы пострадали двое граждан. Были разрушены и повреждены жилые дома, автомобили, а также жизненно важная гражданская инфраструктура.

В результате обстрела города Шуши был нанесен большой материальный ущерб жилым частям города и гражданским объектам.

В результате азербайджанских ударов в селе Сгнах Аскеранского района были ранены два мирных жителя. Районные центры Аскеран и Мартакерт, а также города Мартуни и близлежащие населенные пункты сильно пострадали, к счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Продолжались и преступные нападения на сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, выполняющих гуманитарные функции, в результате чего один сотрудник, Арутюн Атаджанян, был убит, а 5 сотрудников получили ранения.