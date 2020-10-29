Время в Ереване: 11:07:36,   30 Октябрь

Азербайджан продолжает военные преступления против мирного населения: омбудсмен Арцаха

Азербайджан продолжает военные преступления против мирного населения: омбудсмен Арцаха

Азербайджан 29 октября продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам в Арцахе, включая столицу Степанакерт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена Арцаха, в рамках миссии по установлению фактов Защитника прав человека Арцаха выяснилось, что днем в результате ракетных обстрелов столицы пострадали двое граждан. Были разрушены и повреждены жилые дома, автомобили, а также жизненно важная гражданская инфраструктура.

В результате обстрела города Шуши был нанесен большой материальный ущерб жилым частям города и гражданским объектам.

В результате азербайджанских ударов в селе Сгнах Аскеранского района были ранены два мирных жителя. Районные центры Аскеран и Мартакерт, а также города Мартуни и близлежащие населенные пункты сильно пострадали, к счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Продолжались и преступные нападения на сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, выполняющих гуманитарные функции, в результате чего один сотрудник, Арутюн Атаджанян, был убит, а 5 сотрудников получили ранения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации